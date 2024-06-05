Конгресс по детской онкологии и гематологии в Узбекистане собрал более 300 участников

Первый международный конгресс по детской онкологии и гематологии «Доказательства к действию», который проходит в Узбекистане, собрал более 300 участников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Отмечается, что в нем принимают участие руководители ВОЗ, Международного общества детских онкологов, Европейской школы онкологов, зарубежных университетских клиник и ведущих медицинских центров, а также представители международных и национальных научных кругов, гражданского общества.

Первая леди Узбекистана, председатель попечительского совета международного фонда «Замин» Зироат Мирзиёева в ходе выступления отметила серьезность проблемы детской онкологии и гематологии.

«Мы собрались здесь с единственной целью — преодолеть одну из самых тяжелых болезней, от которой страдают наши дети», — сказала она.

Первая леди Узбекистана подчеркнула, что каждый ребенок имеет право на жизнь.

«Мы обязаны использовать все возможности, чтобы дети были здоровы и вели полноценную жизнь в будущем», — обратилась она к участникам конгресса.