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В Минэнерго спрогнозировали рост добычи угля в Донбассе

Минэнерго: к 2028 году добыча угля в Донбассе может вырасти до 15 млн тонн

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

К 2028 году добыча угля в Донбассе может вырасти до 15 млн тонн, превысив текущие показатели в 10 раз. Об этом РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Грабчак пояснил, что в данный момент все шахты в Донецкой и Луганской народных республиках находятся в региональной собственности. Однако до 2028 года в угольную промышленность планируется привлечь значительные инвестиции.

«При условии выполнения инвестсоглашения с точки зрения объема инвестиций, налогов, сохранения рабочих мест инвесторы получают право выкупа предприятий. Суммарные инвестиции — порядка 70 млрд рублей за три года должны вложить. Сейчас добыча составляет порядка 1,5 млн тонн, должны увеличить до 12-15 млн тонн по году суммарно к 2028 году», — заявил Грабчак.

До этого Минэнерго сохранило прогноз по добыче угля в России в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в ДНР планируют нарастить добычу угля.

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