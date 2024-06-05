ПСБ выпустил первые в России цифровые права на продукцию винодельни

ПСБ на своей платформе «Токеон» совместно с винодельческим хозяйством провел первый в стране выпуск гибридных цифровых прав (ГЦП) на продукцию винодельни, которые дают инвестору возможность получить на выбор деньги или товар.

«ЦФА – это обязательства, выраженные в цифровой форме, облигации «в форме токена», — объяснил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин на презентации нового инвестиционного инструмента, которая состоялась сегодня в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

Первые ГЦП винодельни получили участники ПМЭФ. В роли эмитента выступило винодельческое хозяйство — один из резидентов винодельческого региона Долина Лефкадия. Всего выпущено 1000 гибридных цифровых прав. Каждое из них удостоверяет право на одну бутылку вина. Номинальная стоимость одного актива – 2600 рублей.

Согласно условиям решения о выпуске, с 5 декабря 2024 года до 15 мая 2027 года владельцы ГЦП смогут погасить активы по запросу и получить вино или же дождаться даты погашения активов, 15 июня 2027 года, и получить денежную выплату с доходом. Размер выплат будет складываться из 100% номинальной стоимости активов и фиксированного дохода в размере 600 рублей на каждый актив.

Также владельцы ГЦП могут перепродавать свои активы другим пользователям платформы «Токеон» до истечения срока их обращения, в том числе, с целью получения дохода от продажи. Участвовать в выпуске могут и неквалифицированные инвесторы: сбор заявок на покупку активов продлится с 5 по 15 июня.

Гибридные цифровые права от винодельческого хозяйства дополнили комплексную программу банковских решений «Хороший год», которую разработал ПСБ специально для винодельческой отрасли.

«Гибридное цифровое право на вино может стать альтернативным источником пополнения оборотных средств винодела независимо от сезонности потребления. Продажа цифровых прав на вино также гарантирует эмитенту его реализацию, даже если вино находится на этапе конечного производства или выдержки. Более того, это еще и революционный инструмент на российском рынке инвестиций. Инвестор, который приобрел гибридные цифровые права, получает не только вино, но также уникальную возможность продать его позднее, установив свою цену на актив, который к моменту продажи уже вырастет в цене», — сказал Александр Чернощекин.

По его словам, банку было интересно предложить продукт, когда винодел выпускает вино, инвестор покупает ГЦП, а банк гарантирует поставку через 6 месяцев бутылки вина или в качестве альтернативы денежные средства. Причем это эксклюзивное вино, которое нельзя будет купить в магазине или винном бутике.

«Инструмент направлен на создание в стране совершенного нового инвестиционного рынка – рынка инвестиционного вина. Принцип гибридных цифровых прав позволяет выработать прозрачный и доступный механизм вложений в вино для массовых инвесторов на привлекательных условиях», — говорит генеральный директор платформы «Токеон» Максим Хрусталев.