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В Сбере рассказали о важности и функциях сильного бренда

Старший вице-президент Сбера Крейнин: сильный бренд позволяет экономить

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Алексей Даничев/РИА Новости

Сбер — самый дорогой бренд в России, и это позволяет ему успешно развивать собственную экосистему, выстраивать коммуникации с аудиторией и тратить на это меньше средств на запуск новых проектов, заявил на сессии ПМЭФ «Медиа: Локомотив формирования сильных брендов предприятий России» старший вице-президент – директор Департамента Маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин.

«Когда на рынке появился Сбермаркет, а это произошло в самом начале пандемии, сила бренда Сбера привела к моментальному увеличению продаж на 30%. Нам было, с чем сравнить, ведь мы купили готовый бизнес. Дальше, разумеется, потребуются маркетинг и инвестиции в продукт, чтобы сделать его лидером рынка, но сила бренда дает хороший старт и позволяет существенно экономить», — отметил он.

По словам Крейнина у брендинга есть и вторая сторона — формирование так называемой lovemark, любимой и предпочитаемой марки. Старший вице-президент сообщил, что в Сбере есть методика оценки, которую во внутренних коммуникациях называют «9 суперсилами бренда». Она помогает расставить акценты на том, как бренд работает со смыслами.

«Ты начинаешь делать набор вещей, которые влияют на восприятие тебя, твоих коммуникаций, твоего продукта как ориентированного на людей. Это тоже очень важная часть бренда», — заключил Крейнин.

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ПМЭФ-2024
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