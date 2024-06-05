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De Beers предложила меры по контролю за импортом российских алмазов в ЕС

De Beers предложила ввести меры контроля за российскими алмазами в Европе

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers Group выступила с предложениями по усилению контроля за соблюдением эмбарго на поставки российских алмазов и бриллиантов в страны ЕС и G7. Об этом говориться в пресс-релизе компании.

Компания полностью поддерживает намерение «Группы семи» ввести санкции против российских алмазов и готова содействовать в создании эффективного механизма их отслеживания.

«De Beers полностью поддерживает намерение G7 ввести санкции в отношении российских алмазов... В ответ на запросы правительств стран G7 De Beers предлагает следующие меры», — говорится в пресс-релизе компании.

Одной из ключевых инициатив De Beers является распространение ограничений на бриллианты весом более 0,5 карата с 1 сентября, как и планировалось ранее. Однако для максимальной уверенности в происхождении камней компания предлагает проводить их сертификацию как можно ближе к источнику производства.

De Beers напомнила о схеме сертификации Кимберлийского процесса, которая подтверждает подлинность происхождения алмазов. По мнению компании, в сертификатах должны указываться конкретные страны происхождения, а не «смешанное происхождение». Кроме того, все сертификаты должны быть оцифрованы для упрощения контроля.

Еще одной важной мерой станет загрузка всех необработанных алмазов ювелирного качества весом более одного карата (эквивалент обработанных бриллиантов 0,5 карата) в отраслевой блокчейн De Beers Tracer с 1 сентября. Это позволит отследить происхождение камней на всех этапах цепочки поставок.

В конце марта в Европе уже пожаловались на ограничения из-за российских алмазов.

Ранее российские банки заставили отчитываться об операциях с бриллиантами.

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