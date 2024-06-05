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Сбер ожидает всплеска спроса на ипотеку в России

Зампред Сбера Царев: необходимо трансформировать ипотечные программы

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Алексей Куденко/РИА Новости

В июне ожидается рост спроса на ипотеку, затем спад, а к августу-сентябрю спрос выйдет на нормальные темпы, рассказал «Интерфаксу» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев.

«Ожидаем увидеть в июне всплеск спроса на ипотеку с господдержкой. Потом в любом случае будет определенная просадка. И наверное, уже к августу-сентябрю мы будем видеть примерно сложившийся темп», — сказал он.

Царев считает, что некоторые госпрограммы будут сокращены.

«На наш взгляд, определенное сокращение объемов точно будет. Вопрос — на сколько, и это зависит от того, какие программы будут», — сказал он.

Царев поддержал идею правительства сделать программы более адресными.

«Государство в этом направлении как раз и двигается», — сказал он.

По его словам, без госпрограмм и при нынешнем уровне процентных ставок по обычной ипотеке произойдет приземление.

«Ипотечные программы должны быть трансформированы, посмотрим на финальную конструкцию», — отметил Царев.

По мнению зампреда Сбера, ситуация с ипотечным портфелем остается стабильной.

«Мы находимся на крайне низких показателях риска и просрочки по ипотеке. На наш взгляд, говорить о том, что ипотеку надо регулировать и от этого ее качество станет лучше, не стоит», — сказал он.

Напомним, программы льготной и семейной ипотеки действуют в России до 1 июля 2024 года. Сейчас власти обсуждают варианты трансформации льготных программ и отмену некоторых из них.

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ПМЭФ-2024
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