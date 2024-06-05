Сенаторы одобрили продление выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, который продлевает до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в феврале текущего года. Программа семейной ипотеки действовала до июля 2024 года, глава государства предложил ее продлить.

Закон продлевает по 31 декабря 2030 года норму, благодаря которой россияне при рождении третьего или последующих детей смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

При покупке земельного участка для строительство жилого дома выплату можно будет получить после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом.

Кроме того, граждане РФ, приобретающие в кредит жилье, которое в ипотеку с господдержкой ранее купило другое лицо, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.