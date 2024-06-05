Стало известно, выпускники каких вузов больше всего получают в IT

МФТИ в очередной раз возглавил рейтинг вузов по уровню зарплат айтишников, окончивших учебу в 2018-2023 годах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob, с которыми ознакомился РБК.

Средний доход выпускников МФТИ в сфере IT составил 300 тыс. рублей в месяц — на ₽30 тыс. (11%) больше, чем годом ранее. Университет ИТМО занял второе место со средней зарплатой ₽260 тыс. (+₽25 тыс.).

«В основу рейтинга легли зарплатные ожидания айтишников из резюме. Для исследования отбирались анкеты за последний год в сферах разработки, безопасности, тестирования ПО и других IT-отраслях», — пояснили в Superjob.

МГУ им. Ломоносова сместился с прошлогоднего второго места на третье, которое разделил с МГТУ Баумана, МИФИ и ВШЭ. Их выпускники зарабатывают в среднем по ₽250 тыс. СПбГУ и Иннополис поднялись на одну строчку — до четвертой и пятой позиций соответственно. Зарплаты их бывших студентов составляют ₽240-230 тыс. (+₽30 тыс. за год).

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