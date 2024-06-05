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Искусственный интеллект поможет Сберу выдавать кредиты малому бизнесу

Александр Ведяхин: ИИ поможет принимать решения по кредитам бизнесу к 2026 году

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Depositphotos

В Сбербанке к 2026 году все решения о выдаче кредитов малому и микробизнесу будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, банк планирует достичь 100% охвата ИИ по кредитам для малого и микробизнеса к 2026 году.

«Есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что ИИ-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов», — сказал он.

Ведяхин отметил, что ИИ может дополнять процесс принятия решений, но финальное решение пока остается за человеком.

Ранее Александр Ведяхин рассказал, что около 70% решений о выдаче кредитов юрлицам до конца 2024 года будет приниматься в Сбере с помощью ИИ.

Напомним, ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Основная тема форума в 2024 году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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ПМЭФ-2024
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