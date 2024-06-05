Пошлины ЕС заставят РФ искать новые рынки сбыта зерна

Введение Евросоюзом заградительных пошлин на импорт российского зерна и другой растениеводческой продукции вынудит Москву искать альтернативные направления экспорта. Об этом пишет газета «Известия».

Как отмечают эксперты, хотя доля ЕС в поставках пшеницы из РФ невелика, серьезный ущерб понесут экспортеры других злаковых и масличных культур.

«В условиях глобального рынка Россия получит шанс выйти на новые рынки сбыта вместо Европы. Так, по шроту это могут быть Турция и Китай, по гороху — Индия, а по дуруму — страны Северной Африки», — пояснил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Он добавил, что по итогам 2023 года доля ЕС в общем экспорте российского зерна составляла всего 2%. «Чувствительная позиция — поставки твердой пшеницы в Италию. Теперь будем ориентироваться на Северную Африку», — отметил эксперт.

По словам директора Центра агробизнеса ВШКУ РАНХиГС Анатолия Тихонова, для российского экспорта европейский рынок не является главным.

«Россия в 2024 году планирует экспортировать 70 млн тонн зерна. Достаточно лишь увеличить поставки, к примеру, в Бангладеш или Нигерию», — уточнил он.

В конце мая минсельхоз Литвы выступил против импорта в ЕС всей сельхозпродукции из РФ.

Ранее президент ЦАР поблагодарил Путина за пшеницу.