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В Думе назвали предполагаемый срок снижения ключевой ставки

Депутат Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки с сентября

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«Газета.Ru»

Центробанк России при оптимистичном сценарии развития ситуации может начать снижать ключевую ставку уже с сентября текущего года. Такую возможность допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку и совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Аксакова, после утверждения правительством новой конфигурации государственных программ появилась определенность в действиях кабмина и ЦБ.

«Государство будет очень аккуратно наращивать расходные обязательства, и инфляция будет под контролем», — заявил он.

Глава думского комитета отметил, что если инфляция останется на приемлемом уровне, то у Центробанка «появится возможность в III квартале, начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку».

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 16% годовых. На ближайшем заседании 7 июня совет директоров регулятора рассмотрит вопрос об ее изменении. Согласно опросу «Ведомостей», мнения экспертов по этому поводу разделились: большинство ожидают сохранения ставки, но есть также прогнозы ее повышения на 0,5-1 п.п. Снижения ставки не прогнозирует никто.

Ранее в Банке России назвали временным период высоких ставок в стране.

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