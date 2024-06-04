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На ПМЭФ представили механизм поддержки предпринимателей России, Белоруссии и Узбекистана

Для предпринимателей России, Белоруссии и Узбекистана создадут единое окно поддержки

Корпорация МСП совместно с фондами развития бизнеса Белоруссии и Узбекистана создадут одно окно для поддержки предпринимателей. Соглашение об этом было подписано в рамках ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что единое окно поддержки предпринимателей позволит представителям малого и среднего бизнеса стран-участниц соглашения при реализации совместных контрактов получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки.

Документ был подписан генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, главой Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петром Арушаньянцем, исполнительным директором Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антоном Купринов и главой Компании по развитию предпринимательства Аббосхоном Махаматовым.

Как уточнил Исаевич, предприниматели этих стран смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, которое подписало соглашение.

По его словам, га сегодняшний день в соглашении участвуют Россия, Белоруссия и Узбекистан, но в скором времени к нему планируют присоединиться Киргизия и Казахстан.

«Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе Цифровой платформы МСП.РФ», — подчеркнул глава Корпорации МСП.

В рамках подписанного соглашение предусматривается также обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, включая содействие во встраивании их в цепочки поставок, работа по совершенствованию мер поддержки МСП, разработка дорожных карт под конкретные проекты и другие направления.

Напомним, государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин.

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ПМЭФ-2024
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