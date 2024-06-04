Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ

Похищенные телефонными мошенниками средства россиян идут на финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил «Известиям» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники отправляют на поддержку ВСУ около 40% похищенных у россиян средств.

«В принципе, этого никто не скрывает, поскольку в правительстве Украины существует целая вертикаль, которая занимается организацией работы этого источника финансирования», — рассказал Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что примерно 20% из украденных денег уходит украинским органам власти, которые курируют деятельность мошеннических колл-центров.

Еще 20% используется для оплаты работы сотрудников колл-центров, которые сидят в наушниках и обманывают россиян.

Остальные 20% — это чистая прибыль того, кто организовал всю эту деятельность.

«Кстати, сотрудники колл-центров на Украине освобождены от призыва в ВСУ. То есть власти Украины полагают, что, обворовывая россиян, эти мошенники приносят больше пользы, чем на передовой», — подчеркнул Станислав Кузнецов.