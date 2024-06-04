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Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ

В Сбере рассказали, что сотрудников колл-центров на Украине не призывают в армию

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Depositphotos

Похищенные телефонными мошенниками средства россиян идут на финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил «Известиям» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленники отправляют на поддержку ВСУ около 40% похищенных у россиян средств.

«В принципе, этого никто не скрывает, поскольку в правительстве Украины существует целая вертикаль, которая занимается организацией работы этого источника финансирования», — рассказал Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что примерно 20% из украденных денег уходит украинским органам власти, которые курируют деятельность мошеннических колл-центров.

Еще 20% используется для оплаты работы сотрудников колл-центров, которые сидят в наушниках и обманывают россиян.

Остальные 20% — это чистая прибыль того, кто организовал всю эту деятельность.

«Кстати, сотрудники колл-центров на Украине освобождены от призыва в ВСУ. То есть власти Украины полагают, что, обворовывая россиян, эти мошенники приносят больше пользы, чем на передовой», — подчеркнул Станислав Кузнецов.

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