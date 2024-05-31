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Экс-владельцам ЧЭМК не удалось оспорить взыскание 105 млрд рублей

Экс-владельцам ЧЭМК не удалось оспорить в апелляции взыскание 105 млрд рублей

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение отказаться от удовлетворения жалоб экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о взыскании имущества в размере 105 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — следует из сообщения.

До этого Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации по взысканию 105 млрд рублей с экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Также стало известно, что Генпрокуратура РФ увеличила с 28,53 млрд до 105 млрд рублей сумму требований по иску о взыскании с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) неосновательного обогащения.

Ранее суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ.

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