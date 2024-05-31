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Россия поставила в Индию рекордный объем зернобобовых

Россия установила рекорд по поставкам зернобобовых культур в Индию

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Shutterstock/PI

Россия с начала 2024 года поставила на индийский рынок рекордных 500 тыс. тонн зернобобовых, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. Его цитирует «Интерфакс».

«С начала 2024 года нами в Индию отправлено почти 500 тыс. тонн зернобобовых культур. В общем-то, это рекорд, но емкость рынка достаточно серьезная», — отметил Кармазин.

К зернобобовым относятся горох, нут, соя, фасоль, чечевица и другие культуры.

На днях стало известно, что Индия изучает возможность возобновления закупок пшеницы у России после шестилетнего перерыва для пополнения сокращающихся запасов и стабилизации растущих цен.

До этого в Евросоюзе утвердили введение запретительных пошлин на зерно из России и Белоруссии. Тарифы вырастут с 1 июля 2024 года.

Ранее в России продлили запрет на вывоз риса.

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