Россияне назвали альтернативы гаджетам для детей

Главной альтернативой гаджетам для детей родители считают велосипеды, беговелы, скейтборды и ролики. Такой ответ дали 41% опрошенных россиян. Это следует из опроса СберМаркетинга ко Дню детей 1 июня. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Второе место занимают Lego и аналогичные конструкторы – 34%. Замыкают тройку лидеров настольные игры для игры вдвоем или всей семьей – 31%. Среди других категорий популярных товаров для детей респонденты также называли радиоуправляемые игрушки (30%), футбольные мячи (28%) и наборы для творчества (25%). При этом папы чаще выбирают настольные игры, радиоуправляемые игрушки и трансформеров. Мамы отдают предпочтение химическим наборам, микроскопам и другому инвентарю для опытов.

Озабоченность у родителей вызывает переизбыток игрушек. 76% респондентов признают, что современные дети зачастую «перекормлены» игрушками и меньше радуются новым покупкам. Альтернативным источником положительных эмоций становятся подарки-впечатления.

Родители чаще отдают предпочтение «одноразовым» развлечениям: наборам химических опытов и экспериментов, наборам для творчества (изготовления мыла, шоколадных фигурок, магнитов и т.п.), «съедобным» настольным играм, а также различным игровым активностям (лазертаг, аквапарк, квест, скалодром, веревочный парк, мастер-класс, батут, музей, представление).

«90% респондентов интересуются покупкой сопутствующих товаров в едином стиле – для родителя и ребенка. Чаще всего семьи хотят покупать одинаковую одежду: футболки, худи или толстовки (59%), кроссовки (51%), спортивные костюмы (50%). Популярностью также пользуются средства передвижения и аксессуары для них: велосипеды (56%) и самокаты (37%)», — отметил коммерческий директор СберМаркетинг Евгений Решетников.

При этом почти две трети родителей уверены, что покупки товаров в едином стиле дают семье дополнительный стимул к совместным занятиям.

В исследовании, проведенном в мае 2023 года, приняли приняли участие 600 семей с детьми до 18 лет из разных регионов России.

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