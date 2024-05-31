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Госдума может принять закон о майнинге уже летом

Госдума РФ может принять закон о майнинге до конца весенней сессии

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Законопроект о майнинге криптовалют недавно был перевнесен в Государственную думу РФ с учетом пожеланий профильных ведомств. Документ стоит в плане рассмотрения на июнь. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. Он выразил надежду, что до конца весенней сессии нормативный акт будет принят.

«Следствием отсутствия регулирования стал образовавшийся в отдельных регионах довольно существенный энергодефицит. Еще одним следствием являются многочисленные финансовые пирамиды, замешанные на крипте. Как мне представляется, сегодня наконец-то профильные ведомства созрели для понимания необходимости регулирования», — сказал Горелкин.

Он подчеркнул, что Россия, даже в отсутствии регуляторных механизмов, занимает второе место по майнингу, а в перспективе может занять и первое.

31 мая замдиректора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев рассказал, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения акциза на электроэнергию для майнинга. Этот подход предполагает, что компании будут платить сбор в зависимости от расхода электричества на добычу криптовалют.

Также обсуждается другой вариант — введение общего налогового режима, в частности речь идет о налоге на прибыль по итогам года.

До этого сообщалось, что российский бизнес все чаще использует криптовалюту для расчетов с другими странами. Так, некоторые компании уже проводят сделки с КНР в Tether.

Ранее эксперт раскрыл цели криптовалюты Telegram — TON.

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