«Московский монитор» заявил, что хакерская атака вскрыла все изъяны работы СДЭКа

Хакерская атака на цифровую инфраструктуру СДЭКа может поставить крест на бизнесе одной из крупнейшей службы курьерской доставки, сообщило российское информационное агентство «Московский монитор».

Эксперты оценивают ущерб за три дня бездействия логистического оператора в сумму до 1 млрд рублей. При этом цифра не учитывает требования о компенсациях ущерба от заказчиков, подрыв бизнеса десятков тысяч клиентов, срыв поставок на специальную военную операцию и по госконтрактам, не говоря уже об ударе по репутации СДЭКа, отмечает агентство.

Ранее сообщалось , что ответственность за атаку на СДЭК взяла на себя украинская хакерская группировка Head Mare.

IT-эксперт Андрей Масалович объяснил, как хакерам удалось парализовать работу компании.

Издание напоминает, что СДЭК неоднократно отказывался принимать посылки для бойцов СВО, сотрудники его офисов высказывались против СВО, а мажоритарный акционер компании Леонид Гольдорти, переехавший с семьей в Израиль, выражал поддержку Украине и заявлял о готовности продать все свои 55,44% компании.

В соцсетях обсуждается «крот» внутри СДЭКа. Как пишет в своем Теlegram-канале издание Retailer, «ситуация — результат внутреннего саботажа». И данные клиентов — адреса, заказы, телефоны — могли также оказаться в руках хакеров. Что вряд ли позитивно скажется на их бизнесе.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в соответствии с законодательством, компания обязана раскрыть масштабы утечки, рассказать о том, какие меры предпринимались для защиты системы и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования. Однако компания не сообщала о возможной утечке.

«Мосмонитор» напоминает, что для СДЭКа это не первая IT-проблема. Летом 2022 года у компании утекли персональные данные россиян более чем на 1 млрд строк. Тогда в компании также обвинили украинских хакеров. В мае прошлого года ФСБ сообщала, что ее сотрудникам удалось выявить канал доставки в РФ из-за рубежа взрывных устройств. И в этой схема был задействован в том числе СДЭК. В самой компании об этом не подозревали.

«Мосмонитор» приходит к выводу, что атака вскрыла все изъяны системы кибербезопасности СДЭКа, и «дальше ничего хорошего для компании быть не может».

«Компании придется отчитаться по всей строгости, сомнений не возникает. Теперь ее проверят по полной программе, в том числе и по украинскому следу. И миллиарда здесь уже не хватить, а взять больше будет не откуда», — резюмирует «Мосмонитор».