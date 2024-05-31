ЕС расширил санкции против КНДР за помощь России

Евросоюз ввел санкции против девяти человек и организаций КНДР за то, что они, по версии ЕС, оказывали помощь России в конфликте с Украиной. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Сегодня Совет ввел санкции еще в отношении шести физических лиц и трех организаций из-за деятельности по уклонению от санкций, осуществляемой Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Северная Корея могла генерировать средства для ядерной программы и создания баллистических ракет, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Подчеркивается, что также санкции введены «с учетом военной поддержки, оказанной КНДР... России против Украины».

До этого спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан допустил, что 14-й пакет ограничений против России будет принят к середине июня.

Ранее в МИД РФ отреагировали на новые антироссийские санкции Евросоюза.