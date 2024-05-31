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Назван крупнейший покупатель российского мороженого

Китай впервые стал лидером по импорту мороженого из России

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Китай по итогам первого квартала впервые cтал лидером по закупкам мороженого у России. Объем экспорта составил $1,1 млн в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

Показатель в 4,5 раза превышает значение за январь — март прошлого года. Для сравнения: за первые три месяца 2023-го КНР приобрела российского мороженого всего на $243,2 тыс.

Среди крупнейших покупателей российского лакомства также оказалась Киргизия. По итогам квартала страна импортировала из РФ мороженого на $161,5 тыс. Также фиксируется высокий спрос на мороженое из РФ в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии.

Производство мороженого в России за квартал выросло на 12% в годовом выражении и составило 110 млн кг. Продажи с начала года подскочили на 28%.

Согласно прогнозам, серьезного роста цен на мороженое летом в России не ожидается.

Ранее стало известно, на сколько за год подорожал набор продуктов для окрошки.

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