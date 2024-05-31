Участие в ПМЭФ подтвердили представители 136 стран

Более 17 тысяч представителей 136 государств подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает пресс-служба «Росконгресса».

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий», — заявил Кобяков.

31 мая стало известно, что депутаты молдавского оппозиционного политического блока примут участие во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, предварительно, выступит на ПМЭФ 7 июня.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) поучаствуют в ПМЭФ.