Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участие в ПМЭФ подтвердили представители 136 стран

Кобяков: участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 17 тысяч человек из 136 стран

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Более 17 тысяч представителей 136 государств подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает пресс-служба «Росконгресса».

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий», — заявил Кобяков.

31 мая стало известно, что депутаты молдавского оппозиционного политического блока примут участие во всех мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, предварительно, выступит на ПМЭФ 7 июня.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) поучаствуют в ПМЭФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами