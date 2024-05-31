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Южная Корея и КНДР в 2023 году не зарегистрировали ни одной торговой операции

Южная Корея зафиксировала отсутствие прямой торговли с КНДР впервые с 1989 года

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Shutterstock

Республика Корея в 2023 году не зарегистрировала ни одной прямой торговой операции с КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, приведенные в Белой книге южнокорейского министерства объединения.

Журналисты обратили внимание, что в последний раз такое происходило еще в 1989 году. Тогда межкорейская торговля только началась.

По информации агентства, в статистике за прошлый год в строках об импорте и экспорте проставлены прочерки. Это означает, что Сеул и Пхеньян не поддерживали никаких торговых отношений.

В 2022 году в аналогичных графах статистики стоял «0». Однако это свидетельствует лишь о том, что объем осуществленных торговых операций между Республикой Корея и КНДР не превышал $1 млн в денежном выражении.

При этом общий объем торговли между двумя странами за период с 1989 по 2022 год составляет всего $24,8 млрд.

Также авторы статьи отметили, что в прошлом году существенно сократился объем гуманитарной помощи от Республики Корея в адрес КНДР. Этот показатель уменьшился до около 900 млн вон ($653 тыс.), что стало самым низким значением с 1995 года.

Ранее КНДР отправила в Республику Корея более 100 воздушных шаров с мусором, таким образом ответив на разбрасывание ею агитационных листовок.

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