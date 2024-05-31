Работодателям рассказали, как привлечь в компанию лучших в профессии

Чтобы в компании трудились лучшие в профессии, работодателям важно инвестировать в развитие своих сотрудников, предлагать достойную заработную плату и конкурентоспособный соцпакет. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эксперт по подбору персонала компании «РОКВУЛ» Евгения Андреева.

«Также большое значение имеет поддержание и развитие безопасных условий труда, что важно для нас как для производственной компании», — отметила эксперт.

Она добавила, что соискатели, как правило, имеют на руках сразу несколько предложений и могут выбирать, куда пойти работать. Поэтому важна автоматизация и ускорение процесса подбора, чтобы успеть нанять нужного кандидата и встроить с ним прозрачное взаимодействие.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Гамынина до этого объяснила, как выбрать подходящую профессию. По ее словам, человеку важно обрести профессиональную идентичность, чтобы определиться с тем направлением, в котором ему было бы интересно развиваться.

Она пояснила, что профессиональная идентичность представляет собой понимание себя в качестве представителя определенной профессии, который обладает соответствующими чертами характера и навыками. Чтобы выбрать карьерный путь, эксперт советует прежде всего осознать свои ценности и принципы.

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