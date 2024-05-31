В России продлили запрет на вывоз риса

Правительство РФ продлило запрет на экспорт риса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС.

«Работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока не достигли тех показателей, которые нам позволили бы спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке», — прокомментировал решение спикер.

При этом Патрушев отметил, что рис является хорошей культурой с точки зрения экспорта. В ближайшее время планируется увеличить объемы производства риса до 2 млн тонн с расчетом на продажу продукции за рубеж, добавил вице-премьер.

По оценкам Патрушева, в текущем сельхозсезоне Россия сможет направить на экспорт до 70 млн тонн зерновых, из которых порядка 53 млн тонн придется на поставки пшеницы.

До этого в ЕС утвердили введение запретительных пошлин на зерно из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Индия изучает возможность возобновления импорта российской пшеницы после шестилетнего перерыва.