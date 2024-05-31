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Минсельхоз Литвы выступил против импорта в ЕС всей сельхозпродукции из РФ

Глава Минсельхоза Литвы призвал ЕС ограничить импорт сельхозпродукции из РФ

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Alexey Malgavko/Reuters

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас высказал мнение, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо ограничить импорт не только зерна, но и всей сельскохозяйственной продукции из России. Об этом сообщает LRT.

По словам Навицкаса, продукция из РФ и Белоруссии нечестно конкурирует с фермерскими товарами из стран ЕС, а также позволяет России зарабатывать деньги, которые могут быть использованы для финансирования оборонной сферы.

Министр также привел данные, согласно которым в 2023 году Евросоюз импортировал из России сельскохозяйственной и продовольственной продукции на €2,7 млрд, что на два процента больше, чем в 2021 году. При этом доля зерна составляет примерно половину этой суммы.

В конце марта глава минсельхоза Чехии Марек Выборны заявлял, что его страна категорически возражает против поставок российского и белорусского зерна в Европу. Он отметил, что покупая такую сельхозпродукцию, страна выражает косвенную поддержку действиям РФ на Украине.

До этого в ЕС рассказали, как планируют ограничить импорт зерновых из России. Там добавили, что увеличение пошлин на зерно из РФ «направлено на предупреждение возможной дестабилизации рынка в Евросоюзе».

Ранее в ЕС назвали размер нового тарифа на зерно из России и Белоруссии.

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