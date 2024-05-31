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У Минприроды нашли нарушений более чем на 70 млрд рублей

Счетная палата выявила у Минприроды нарушений на 74 млрд рублей

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Shutterstock

Счетная палата проверила работу Минприроды за 2023 год и обнаружила 56 нарушений на общую сумму более 74 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В основном нарушения касаются правил ведения бухгалтерского учета. Аудит показал, что 17 из них — финансовые. Федеральный бюджет пострадал на 6,2 млн рублей.

Также Счетная палата определила, что Минприроды не обеспечило реализацию в полном объеме основных мероприятий по госпрограммам «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Развитие лесного хозяйства».

До этого стало известно, что дефицит федерального бюджета России за январь — апрель составил 3,96 трлн рублей, что почти на четверть превышает значение за аналогичный период прошлого года.

Показатели не совпали с оценками Минфина РФ, которые были представлены в начале мая. По подсчетам ведомства, дефицит российского госбюджета за период с января по апрель 2024 года составил 1,484 трлн рублей, а доходы — 11,68 трлн рублей.

Ранее стало известно, сколько бюджет РФ потерял от нелегальных сигарет в 2023 году.

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