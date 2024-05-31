Патрушев оценил, сколько зерна Россия сможет продать за рубеж в этом сельхозсезоне

В текущем сельхозсезоне Россия сможет отправить на экспорт до 70 млн тонн зерновых, прогнозирует вице-премьер РФ Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Основная доля в структуре поставок российского зерна за рубеж придется на пшеницу. Ожидается, что ее экспорт составит порядка 53 млн тонн.

Накануне Совет Евросоюза утвердил решение о пошлинах на зерно из России и Белоруссии. С 1 июня тарифы на ввоз в ЕС зерновой продукции российского и белорусского производства значительно вырастут. Повышение не коснется транзитного товара.

За последний месяц экспортные цены на российскую пшеницу подскочили на 15,6%, до $245 за тонну (данные за 24 мая). Такой рост цен нетипичен для конца весны. Аналитики связывают резкое подорожание зерна с ухудшением прогнозов урожая в стране из-за заморозков.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил оценку сбора пшеницы в РФ в 2024 году.