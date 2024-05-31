Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев оценил, сколько зерна Россия сможет продать за рубеж в этом сельхозсезоне

Патрушев: Россия в этом сельхозсезоне может экспортировать до 70 млн тонн зерна

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

В текущем сельхозсезоне Россия сможет отправить на экспорт до 70 млн тонн зерновых, прогнозирует вице-премьер РФ Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Основная доля в структуре поставок российского зерна за рубеж придется на пшеницу. Ожидается, что ее экспорт составит порядка 53 млн тонн.

Накануне Совет Евросоюза утвердил решение о пошлинах на зерно из России и Белоруссии. С 1 июня тарифы на ввоз в ЕС зерновой продукции российского и белорусского производства значительно вырастут. Повышение не коснется транзитного товара.

За последний месяц экспортные цены на российскую пшеницу подскочили на 15,6%, до $245 за тонну (данные за 24 мая). Такой рост цен нетипичен для конца весны. Аналитики связывают резкое подорожание зерна с ухудшением прогнозов урожая в стране из-за заморозков.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил оценку сбора пшеницы в РФ в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами