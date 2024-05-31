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На Западе обвинили США в создании глобальной теневой экономики

WSJ: санкционная политика США привела к появлению глобальной теневой экономики

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«Газета.Ru»

Санкционная политика Вашингтона в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая была призвана ограничить ресурсы этих стран, однако в итоге привела к появлению глобальной теневой экономики, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Попавшие под ограничения Вашингтона страны сформировали объединение с достаточно развитой экономикой, которая способна противостоять Штатам в финансовой войне, говорится в статье.

Входящие в так называемый санкционный блок государства способны перекрывать торговые потребности друг друга. Так, Китай закупает нефть от трех держав ОПЕК+ — России, Ирана и Венесуэлы — по заниженным ценам. Они, в свою очередь, могут использовать полученную прибыль на импорт санкционных товаров из КНР.

При этом в расчетах страны нового торгового блока избегают доллар, предпочитая нацвалюты. Более того, некоторые компании, в том числе российские, уже перешли на оплату за поставки в криптовалютах. Все это осложняет контроль Запада за соблюдением введенных ограничений.

Ранее в ОАЭ раскритиковали антироссийские санкции, заявив, что они не работают и лишь усложняют международную торговлю.

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