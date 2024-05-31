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В России может появиться акциз на электроэнергию для майнинга

«Известия»: власти РФ обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Правительство РФ прорабатывает вопрос введения акциза на электроэнергию для майнинга. Этот подход предполагает, что компании будут платить сбор в зависимости от расхода электричества на добычу криптовалют. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.

Участники рынка остались недовольны таким предложением. При росте стоимости монет на бирже бюджет будет недополучать прибыль, а при так называемой криптозиме майнеры рискуют обанкротиться, отмечают эксперты.

Также обсуждается другой вариант — введение общего налогового режима, в частности речь идет о налоге на прибыль по итогам года.

Все решения о налогообложении майнинга будут приниматься после одобрения законодательных изменений по регулированию криптовалют в России, подчеркнул Кабалоев. По его словам, нормы могут одобрить уже в ближайшие два месяца.

До этого сообщалось, что российский бизнес все чаще использует криптовалюту для расчетов с другими странами. Так, некоторые компании уже проводят сделки с КНР в Tether.

Ранее в ЦБ оценили риск операций в криптовалютах для россиян.

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