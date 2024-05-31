Россиян призвали не беспокоиться о дефиците яблок

Дефицита яблок в стране не будет, успокоил россиян замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин. Выпавшие объемы урожая заменит импортная продукция, заявил он. Об этом пишет Ura.ru.

«Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.

По оценкам Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала, до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе РФ были повреждены из-за заморозков в начале мая. Сильнее всего пострадали Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области.

Сообщается, что российские аграрии потеряли более половины будущего урожая из-за экстремальной погоды.

Ранее стало известно о планах Минсельхоза ввести режим ЧС из-за заморозков.