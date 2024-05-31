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В ЕС назвали возможный срок одобрения нового пакета санкций против РФ

В ЕС допустили, что 14-й пакет санкций против РФ будет принят к середине июня

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан допустил, что 14-й пакет ограничений против России будет принят к середине июня. Об этом он сказал в интервью агентству РБК-Украина.

«Я вполне уверен, что он будет согласован в июне, надеюсь, к середине июня, скажем так», — сказал О'Салливан.

Он добавил, что в рамках нового пакета обсуждаются меры «как в энергетическом, так и в морском секторе». По словам спецпосланника, в список санкций также могут быть включены «меры по решению проблемы «теневого флота», однако это предложение «еще не подтверждено и потребует единогласного одобрения».

До этого постоянное представительство России при ЕС заявило, что санкции Евросоюза, превратились в торгово-политический инструмент по защите собственных экономических интересов в нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассматривает новые санкции со стороны Евросоюза как жесткое нарушение международного права и проявление неоколониальных подходов.

Ранее в ОАЭ оценили эффективность антироссийских санкций Запада.

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