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Россия стала четвертой экономикой мира по одному показателю

Всемирный банк: Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по ППС

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Газета.Ru

Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.

Три года назад Россия с долей 3,8% от мирового ВВП прошла в рейтинге ведущих экономик мира Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Тогда внутренний валовый продукт РФ по ППС составил $5,7 трлн.

В последующие два года российская экономика продолжила рост. В 2023 году показатель ВВП страны по паритету покупательной способности превысил $6,3 трлн.

Первое место занимает Китай, ВВП которого в прошлом году достиг $35 трлн. Второе место занимают США с активом $27,4 трлн. Тройку замыкает Индия с $14,6 трлн.

До этого Россия вошла в первую десятку стран по темпам роста экономики в долларовом выражении с начала XXI веке.

Ранее РФ заняла второе место в мире по доступности газа для населения.

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