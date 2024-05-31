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Австралия планирует выделить $20,5 млн Украине

Австралия выделит $20,5 млн Украине на энергоносители и гуманитарные проблемы

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Evgen Kotenko/Reuters

Австралия планирует выделить Украине $20,5 млн на закупку энергоносителей и предметов первой необходимости. Об этом заявила глава министерства иностранных дел Пенни Вонг, передает ТАСС.

«Правительство направит 31 млн австралийских долларов ($20,5 млн) на решение энергетических и гуманитарных проблем на Украине», — отмечается в сообщении МИД.

Вонг уточнила, что помощь будет направлена «на удовлетворение первоочередных потребностей в электроэнергии и поддержку народа Украины».

Министр отметила, что $13,3 млн пойдут на «обеспечение украинцев теплом и электроэнергией». $6,6 млн предназначены для закупки предметов первой необходимости для женщин, детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Еще $663,7 тыс. Австралия собирается перевести Партнерству ООН по правам инвалидов (UNPRPD) для реабилитации служащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Одессу пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн.

Ранее сообщалось, что Испания поставит Украине пакет военной помощи на рекордную сумму.

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