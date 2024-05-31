Эксперты оценили вероятность заключения Трампа в тюрьму

Попадание бывшего президента США Дональда Трампа маловероятно из-за его преклонного возраста и низкого класса предъявленных ему обвинений. Об этом эксперты в правовом поле сообщили The Washington Post.

Все 34 пункта обвинения, по которым был признан виновным Трамп, представляют собой ненасильственные преступления класса Е и наказываются лишением свободы на срок от 16 месяцев до четырех лет. Это самый низкий класс преступлений в Нью-Йорке.

По мнению экспертов, 77-летний Трамп ранее не был осужден, поэтому его заключение в тюрьму маловероятно. Возможным вариантом называется присуждение Трампу испытательного срока. В этом случае ему понадобится разрешение офицера по условно-досрочному освобождению для выезда за пределы штата. Также политик может отделаться штрафом или получить условный срок, однако это вероятно в случае, если его не признают виновным по другим уголовным делам.

Несмотря на эти прогнозы, Трамп уже назвал себя политзаключенным.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77 лет, а Байдену — 81 год.

Ранее присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе.