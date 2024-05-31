Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты оценили вероятность заключения Трампа в тюрьму

WP: Трамп вряд ли попадет за решетку из-за своего возраста и класса обвинений

close
100%
Jabin Botsford/Reuters

Попадание бывшего президента США Дональда Трампа маловероятно из-за его преклонного возраста и низкого класса предъявленных ему обвинений. Об этом эксперты в правовом поле сообщили The Washington Post.

Все 34 пункта обвинения, по которым был признан виновным Трамп, представляют собой ненасильственные преступления класса Е и наказываются лишением свободы на срок от 16 месяцев до четырех лет. Это самый низкий класс преступлений в Нью-Йорке.

По мнению экспертов, 77-летний Трамп ранее не был осужден, поэтому его заключение в тюрьму маловероятно. Возможным вариантом называется присуждение Трампу испытательного срока. В этом случае ему понадобится разрешение офицера по условно-досрочному освобождению для выезда за пределы штата. Также политик может отделаться штрафом или получить условный срок, однако это вероятно в случае, если его не признают виновным по другим уголовным делам.

Несмотря на эти прогнозы, Трамп уже назвал себя политзаключенным.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77 лет, а Байдену — 81 год.

Ранее присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами