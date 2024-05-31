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ЦБ может поднять ключевую ставку в июне

«Известия»: ЦБ может поднять ключевую ставку до 17%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центральный банк России может поднять ключевую ставку до 17% на ближайшем заседании 7 июня. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на участников финансового рынка.

По словам аналитика «Цифра брокер» Натальи Пырьевой, с момента проведения предыдущего заседания по ключевой ставке в апреле ситуация с инфляцией стала тревожнее. Показатель в годовом выражении вырос в мае до 8,07%, а за месяц рост цен составил 0,48%.

Она подчеркнула, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки существенно возрастает.

До этого исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко заявил, что в России сложились причины для повышения ключевой ставки, но способна ли она сдержать рост цен, неизвестно.

До этого российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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