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Кишинев и Киев обсудили транзит газа после истечения контракта с «Газпромом»

Молдавия и Украина договорились о транзите российского газа в Приднестровье

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Павел Львов/РИА Новости

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев и Киев достигли неофициального соглашения о сохранении транзита газа РФ в Приднестровье после истечения контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». Его слова приводит Bloomberg.

«Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе, тем более этот кризис немедленно станет проблемой всей Молдавии», — заявил он.

При этом он отметил, что Кишинев не будет выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту.

Также Парликов назвал «жизнеспособным вариантом» доставку российского газа в Приднестровье через Турцию, однако конструкция трубопровода не позволяет обойти Украину.

В начале апреля сообщалось, что Европа продолжает активно закупать у России газ через «Турецкий поток». За период с 1 по 16 апреля на европейский рынок по трубопроводу поступило 543,3 млн куб. м российского газа, что стало рекордом за последние четыре года.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ на Украине.

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