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Акции «Газпрома» на Мосбирже обновили семилетний минимум

Акции «Газпрома» на Мосбирже обновили минимум с октября 2017 года

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«Газета.Ru»

Акции «Газпрома» 30 мая торговались на Московской бирже ниже 126,5 рубля за бумагу, чего не наблюдалось с октября 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По информации агентства, на 18:37 мск бумаги российской госкорпорации снижались на 2,04%, до 126,26 рубля. К 19:10 мск их стоимость замедлила снижение, котировки находились на показателе 126,76 рубля (-1,67%).

Сообщалось, что за прошлую неделю бумаги «Газпрома» серьезно обесценилась. При этом аналитики портала «БКС Экспресс» предположили, что подписание контракта по «Силе Сибири – 2» мощностью 50 млрд куб.м. улучшит экспортную стратегию «Газпрома» и повлияет на восстановление стоимости акций. Отмечается, что, по данным аналитиков, вероятность подписания контракта в ближайшие 12 месяцев составляет 1 к 3.

20 мая Правительство России поручило профильным ведомствам не предусматривать выплату дивидендов компанией «Газпром» за 2023 год.

Ранее аналитик оценил будущее транзита газа через Украину.

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