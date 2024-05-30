Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ

Bloomberg: Швеция пообещала отказаться от российского СПГ из-за Венгрии

close
100%
Depositphotos

Власти Швеции могут в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в случае, если Венгрия заблокирует или смягчит последние антироссийские санкции Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Эббу Буш.

«Если пакет санкций не будет работать, мы готовы действовать самостоятельно <...> мы рассматриваем возможность найти способ дальнейшего прекращения и введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ», — подчеркнула Буш.

При этом министр энергетики назвала такой вариант развития событий не оптимальным.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами