Власти Швеции могут запретить импорт российского СПГ

Власти Швеции могут в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в случае, если Венгрия заблокирует или смягчит последние антироссийские санкции Европейского союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Эббу Буш.

«Если пакет санкций не будет работать, мы готовы действовать самостоятельно <...> мы рассматриваем возможность найти способ дальнейшего прекращения и введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ», — подчеркнула Буш.

При этом министр энергетики назвала такой вариант развития событий не оптимальным.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европейского союза (ЕС) провалилась.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.