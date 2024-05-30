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Минтруд рассказал, когда в РФ введут семейную налоговую выплату

Минтруд: в 2026 году налоговый кешбэк для семей с детьми охватит 4 млн семейств

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Depositphotos

Трудоустроенные россияне с двумя и более детьми, чей средний семейный доход не переваливает за 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, с 2026 года смогут получить семейную налоговую субсидию. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты, сообщает ТАСС.

«Часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты», — отмечается в публикации.

Согласно данным ведомства, подобная мера позволит поддержать около 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 10 млн детей.

Уточняется, что выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена.

Подать заявление можно виртуально через портал госуслуг или лично посредством клиентской службы Социального фонда.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне назвали справедливый уровень дохода для повышенного налога.

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