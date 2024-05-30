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Минфин объявил о повышении пенсий военным

Глава минфина Силуанов объявил об индексации пенсий военным на 5,1% с 1 октября

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Выплаты военным пенсионерам в России с 1 октября 2024 года повысят на 5,1% вместо 4,5%. С таким заявлением выступил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба правительства страны в Telegram-канале.

«Увеличение пенсий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на 5,1%», — указывается в публикации.

Согласно информации министра, ранее кабинет министров планировал индексировать военные пенсии на 4,5%, но в связи с уточненным прогнозом инфляции повысил ставки.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме анонсировали повышение пенсий военным.

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