Стали известны, основные источники доходов обеспеченных россиян

Обеспеченные российские семьи чаще всего получают доходы сразу из нескольких источников. Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики, с которыми ознакомились «Известия».

По данным ВШЭ, самыми распространенными статьями доходов для состоятельных домохозяйств являются зарплата от основной работы (69%) и проценты по вкладам в банках (54%).

«Эксперты относят к обеспеченным семьи, чей совокупный доход начинается с 101 тыс. рублей. При этом в среднем он составляет 227 тыс. рублей», — указывается в исследовании.

Третий по популярности источник дохода для богатых россиян — собственный бизнес (48%). Доходы от сдачи в аренду собственности и от ценных бумаг поступают в 30% обеспеченных семей.

«Только четверть таких домохозяйств получает трансферты — различные выплаты и пособия от государства или частных лиц», — отмечается в материалах ВШЭ.

Если говорить об индивидуальных доходах россиян, то основными источниками являются работа по найму (61%) и предпринимательская деятельность (28%). При этом более половины (56%) участников опроса заявили, что их возможность зарабатывать в последнее время не изменилась, а почти треть сообщили об изменениях в лучшую сторону.

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