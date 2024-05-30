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ФРГ отменит сбор за хранение газа в своих хранилищах с соседей

Минэкономики: ФРГ отменит сбор с соседей за хранение газа в своих хранилищах

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Christian Charisius/Reuters

Статс-секретарь министерства экономики Германии Свен Гигольд заявил, что ФРГ отменит сбор со стран-соседей за хранение газа в своих газохранилищах. Об этом пишет газета Zeit.

По словам Гигольда, такие меры позволят упростить для партнеров по ЕС транзит сырья. Кроме того, после отмены сбора снизится стоимость транзита газа через территорию Германии и позволит соседним странам быть более независимыми от российского газа.

Статс-секретарь уточнил, что немецким потребителям придется платить за газ больше.

До этого сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает отказ европейских стран от российского ископаемого топлива к 2030 году.

В своих прогнозах фонд ориентируется на ежемесячные отчеты Евростата. Так, Германия переориентировала импорт природного газа на Норвегию, чья доля выросла с 19% до 60%, а также на Бельгию и Нидерланды.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

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