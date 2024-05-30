Россия изучает перспективы развития газовой инфраструктуры в Боливии

Россия и Боливия провели заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором обсудили перспективы участия РФ в развитии газотранспортной системы латиноамериканской страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.

«Страна дорожит добрыми отношениями с Боливией, рассматривая ее как перспективного партнера в регионе», — отметил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, возглавляющий российскую часть комиссии.

Достигнутые результаты совместной работы «станут локомотивом для дальнейшего развития сотрудничества», выразил уверенность российский сопредседатель комиссии.

По его словам, в 2023 году Москва и Ла-Пас отметили 125-летие установления дипломатических связей.

«По итогам года товарооборот между двумя странами достиг максимального уровня», — подчеркнул Сорокин.

До этого в Евросоюзе установили пределы выбросов метана для нефти и газа.

Ранее три страны ЕС выступили против ужесточения санкций для российских танкеров.