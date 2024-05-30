Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Роснано» выразили надежду на списание долгов

РИА: госкорпорация «Роснано» добивается большой скидки на погашение кредитов

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В рамках реструктуризации многомиллиардных долгов «Роснано» планирует добиться существенной скидки от кредиторов. Как сообщил представитель компании РИА Новости, госкорпорация рассчитывает получить 80-процентный дисконт при досрочном погашении задолженности, а оставшуюся часть выплатить в течение трех-четырех лет.

«Предполагается, что дисконт составит 20 процентов. Такое решение позволит сэкономить порядка 8 миллиардов рублей сразу, а еще 13 миллиардов придется на невыплату процентов и купонов по облигациям из-за досрочного погашения», — отметил он.

Ранее «Роснано» уже договорилась о досрочном погашении долгов с рядом банков, включая Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и «Россия». Окончательные параметры реструктуризации сейчас согласовываются в правительстве.

До этого стало известно. что «Роснано» может грозить банкротство без дополнительного финансирования.

Ранее в Госдуме поинтересовались судьбой Чубайса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами