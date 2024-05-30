В «Роснано» выразили надежду на списание долгов

В рамках реструктуризации многомиллиардных долгов «Роснано» планирует добиться существенной скидки от кредиторов. Как сообщил представитель компании РИА Новости, госкорпорация рассчитывает получить 80-процентный дисконт при досрочном погашении задолженности, а оставшуюся часть выплатить в течение трех-четырех лет.

«Предполагается, что дисконт составит 20 процентов. Такое решение позволит сэкономить порядка 8 миллиардов рублей сразу, а еще 13 миллиардов придется на невыплату процентов и купонов по облигациям из-за досрочного погашения», — отметил он.

Ранее «Роснано» уже договорилась о досрочном погашении долгов с рядом банков, включая Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Санкт-Петербург», «Ак Барс» и «Россия». Окончательные параметры реструктуризации сейчас согласовываются в правительстве.

До этого стало известно. что «Роснано» может грозить банкротство без дополнительного финансирования.

Ранее в Госдуме поинтересовались судьбой Чубайса.