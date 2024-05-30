Минцифры планирует распространить льготные кредиты на строительство ЦОД

Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, пишет РИА Новости.

«Как часть индустрии льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных», — заявил Шадаев.

По его словам, без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать сети фиксированной и мобильной связи с учетом нынешней процентной ставки.

До этого в Минцифры назвали сроки представления проекта Цифрового кодекса. Его первая версия должна появиться в середине 2025 года.

Шадаев назвал работу над документом сложной и комплексной. По его словам, к кодексу предъявляется много требований. Министр пояснил, что Цифровой кодекс будет представлять свод законодательного регулирования в области цифровизации, использования цифровых технологий и защиты информации.

Ранее глава Минцифры назвал срок появления Wi-Fi на борту российских самолетов.