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Израилю предсказали потерянное десятилетие из-за конфликта в Газе

Bloomberg Израиль ждут тяжелые экономические последствия из-за войны в Газе

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Личный архив Анастасии Ш.

Расходы Израиля на самую дорогостоящую в его истории войну в Газе к 2025 году могут достигнуть 250 млрд шекелей ($67,4 млрд). Об этом пишет Bloomberg.

Агентство указывает, что в IV квартале 2023 года промпроизводство в стране рухнуло на 21,7% в годовом выражении.

«Повторяется сценарий войны Судного дня 1973 года, когда Израиль годами восстанавливал баланс между военными расходами и экономическим развитием. Требования не быть застигнутым врасплох привели к резкому увеличению трат на оборону - до 29% ВВП в 1973-1975 гг. против 4,5% до октября 2023 года», — пишет агентство.

В 1970-х годы дефицит бюджета взлетел до 150% ВВП, инфляция - до 500%. «Потерянное десятилетие» закончилось только в 1980-х после жестких реформ при участии иностранных специалистов.

«Если правительство не снизит в ближайшие годы долю военных расходов в ВВП до разумного уровня, экономику ждет еще одно потерянное десятилетие», — предупреждает почетный профессор Тель-Авивского университета Мануэль Трайтенберг.

Война, по мнению социолога Еврейского университета Гада Яира, продлится минимум 2-3 года. Среди угроз - отток инвестиций из IT-сектора и стартапов.

До этого ОАЭ и Украина договорились о стимулировании двусторонней торговли.

Ранее Saudi Aramco увеличила экспортные нефтяные цены для Азии.

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