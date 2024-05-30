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Россия стала лидером по поставкам товаров в Турцию

Россия к началу мая занимала первое место по экспорту товаров в Турцию

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Россия по итогам января — апреля стала лидером по экспорту товаров в Турцию. Объем поставок составил $15,31 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные внешнеторговой статистики Института статистики и Минторга Турции.

Второе место занял Китай. За первые четыре месяца года КНР поставила на турецкий рынок товаров на $13,98 млрд. Тройку лидеров замыкает Германия с $8,52 млрд.

В топ-5 по объему экспорта в Турцию также вошли Италия ($6,61 млрд) и США ($5,47 млрд).

Вместе эти пять стран обеспечили 44% от общего объема турецкого импорта за период.

До этого стало известно, на сколько сократились поставки российских товаров в Европу за два года. Согласно данным Евростата, доля России в структуре импорта ЕС с 2022 года сократилась почти в шесть раз, до 1,6% с 9,4%. Поставки европейских товаров в РФ за период сократились примерно в 2,3 раза, до 1,4%.

Ранее в Турции спрогнозировали резкое замедление инфляции.

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