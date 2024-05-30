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Круизные операторы снижают летние цены на популярные направления

Reuters: крупные туристические фирмы начали предлагать скидки для круизов

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A.Purwanto/Shutterstock

Круизные операторы, такие как Royal Caribbean и Carnival Cruise Line, предлагают привлекательные скидки и летние специальные предложения, чтобы поддержать спрос на летние круизы. Об этом пишет Reuters.

Предлагая привлекательные скидки и особые летние предложения потенциальным летним путешественникам, ведущие круизные компании обеспечивают бесперебойную преемственность после успешного восстановления отрасли в 2023 году.

По данным Круизного исследовательского общества, с недавно возобновленным сильным ростом международных путешественников можно ожидать увеличения интереса потенциальных путешественников к летним сезонам и летним спецпредложениям.

С тенденцией к более поздним летним путешественникам, ожидающим специальных летних спецпредложений, ведущие круизные компании предлагают привлекательные финансовые стимулы, чтобы ускорить скорость принятия решений клиентами, пишет издание.

До этого стало известно, что в США арестовали женщину, которая оставила дома двух маленьких детей и отправилась в круиз

Ранее россияне стали чаще интересоваться речными круизами.

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