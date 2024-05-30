Стало известно, сколько Украина получила внешней помощи с 2022 года

С 2022 года Украина получила более $85 млрд внешней финансовой помощи. Об этом сообщает Минфин страны в своем Telegram-канале.

По итогам первых пяти месяцев текущего года Киев получил $11,8 млрд финансовой поддержки. Крупнейшими донорами выступили США, Евросоюз, Япония, Канада, а также Международный валютный фонд (МВФ).

За два года в бюджет Украины также удалось привлечь дополнительных $28 млрд за счет выпуска внутренних государственных облигаций.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в 2024 году рассчитывает получить €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов Банка России.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе нет решения по доходам от заблокированных активов РФ.

Ранее премьер Бельгии обозначил сроки введения новых антироссийских санкций.