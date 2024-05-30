Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Украина получила внешней помощи с 2022 года

Минфин Украины: Киев получил свыше $85 млрд внешней помощи с 2022 года

close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

С 2022 года Украина получила более $85 млрд внешней финансовой помощи. Об этом сообщает Минфин страны в своем Telegram-канале.

По итогам первых пяти месяцев текущего года Киев получил $11,8 млрд финансовой поддержки. Крупнейшими донорами выступили США, Евросоюз, Япония, Канада, а также Международный валютный фонд (МВФ).

За два года в бюджет Украины также удалось привлечь дополнительных $28 млрд за счет выпуска внутренних государственных облигаций.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в 2024 году рассчитывает получить €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов Банка России.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе нет решения по доходам от заблокированных активов РФ.

Ранее премьер Бельгии обозначил сроки введения новых антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами