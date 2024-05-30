К определению уровня ключевой ставки предложили привлечь Госдуму

В России сложились причины для повышения ключевой ставки, но способна ли она сдержать рост цен, неизвестно, — к такому выводу пришел исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Об этом пишет «Прайм».

Он напомнил, что ключевая ставка в РФ находится на уровне 16% на протяжении шести месяцев, а инфляция не снижается, даже наоборот, в последнее время наблюдается ее рост. Эксперт пояснил, что объективно оценивать повышение цен можно будет с августа текущего года, когда вступит в действие высокая база предыдущего года, однако уже сейчас есть основания полагать, что процесс затягивается.

Свириденко обратил внимание, что ставка оказывает двойственное влияние на инфляцию: увеличение ставки побуждает людей копить, но высокая стоимость кредитов заставляет производителей поднимать цены, что ведет к дополнительным тратам и новому инфляционному этапу.

В связи с этим специалист подчеркнул, что решения по ставке нужно вырабатывать широким кругом экспертов. Он убежден, что в диалоге «должно быть активно и правительство, и Госдума».

До этого российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Силуанов назвал причиной налоговых изменений запрос общества.